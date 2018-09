Stiri pe aceeasi tema

- Prim-ministrul Etiopiei, Abiy Ahmed, si presedintele Eritreei, Isaias Afwerki, au semnat un nou acord de pace, vineri, in Arabia Saudita, o noua intelegere de acest fel dupa cea din iulie, intre cele doua tari africane.

- Etiopia si Eritreea vor semna duminica la Jeddah, in Arabia Saudita, un acord de pace intarind reconcilierea inceputa in iulie intre cele doua tari, a anuntat vineri purtatorul de cuvant adjunct al Natiunilor Unite, Farhan Aziz Haq, citat de AFP. Organizata de regele Salman, intalnirea…

- O alunecare de teren, declansata marti de ploile abundente care au afectat sudul Etiopiei, a provocat moartea a douasprezece persoane si ''ranirea grava'' a altor patru, a transmis media de stat, citata miercuri de Reuters, potrivit Agerpres. Victimele au fost surprinse de alunecarea de teren…

- Presedintele Eritreei, Isaias Afwerki, viziteaza Etiopia pentru prima data de la inceputul razboiului de la granita celor doua state, in 1998.Vizita de trei zile are ca scop consolidarea relatiilor si are loc la putin timp dupa ce ambele tari au decis ca „starea de razboi” este incheiata.…

- Liderii din Etiopia si Eritreea s-au intalnit duminica pentru prima data dupa aproape doua decenii, intalnire care ar putea pune capat anilor de ostilitati dintre cele doua state vecine, relateaza AFP, dpa si Reuters. Premierul etiopian Abiy Ahmed s-a deplasat in capitala Eritreei, Asmara,…

- O explozie, cauzata probabil de o grenada, a avut loc sambata dimineata in Piata Meskel din Addis Abeba, in cursul unui eveniment politic la care participau mii de oameni. Un oficial din cadrul Politiei etiopiene a comunicat ca au fost ranite peste 150 de persoane. "Este o incercare esuata a fortelor…

