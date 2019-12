Stiri pe aceeasi tema

- Etiopia a lansat vineri primul sau satelit in spatiul extraterestru, de la o baza din China, in contextul in care tot mai multe state din zona subsahariana incearca sa dezvolte programe spatiale pentru a-si promova obiectivele de dezvoltare si a incuraja inovatia stiintifica, transmite Reuters, potrivit…

- Premierul desemnat al Libanului, Hassan Diab, a declarat vineri, in cadrul unui interviu acordat Deutsche Welle și citat de agenția Reuters, ca in aproximativ șase saptamani va forma un nou Guvern, care sa scoata țara din criza economica și politica de care este afectata, potrivit Mediafax.Diab,…

- Guvernul chinez a amenintat joi ca va adopta "contra-masuri ferme" dupa promulgarea miercuri de catre presedintele Donald Trump a unor legi de sustinere a populatiei din Hong Kong care protesteaza in favoarea democratiei, informeaza AFP si Reuters. "Sfatuim SUA sa nu actioneze arbitrar; in caz contrar,…

- Cancelarul german Angela Merkel a indemnat miercuri tarile europene sa ajunga la un acord asupra unei abordari comune in ce priveste China si implementarea retelelor de telefonie mobila 5G, relateaza Reuters si dpa, potrivit Agerpres. "Unul din cele mai mari pericole este ca state individuale din…

- Guvernul francez a lansat oficial joi cel mai mare program de privatizari din ultimii zece ani, demarand o oferta publica inițiala (IPO) prin care dorește sa-și instraineze deținerea majoritara la compania ce deține monopolul asupra jocurilor de loterie, transmite Reuters, potrivit MEDIAFAX.Citește…

- Huawei anunța ca a inceput cercetarile pentru tehnologia 6G. Deși rețelele 5G nu au fost lansate deocamdata decat in cateva țari, compania chineza anunța deja succesorul acestora. CEO-ul si fondatorul Huawei, Ren Zhengfei, susține ca s-a lucrat in paralel la rețelele 5G și 6G, dar ca in cazul ultimei…

- Increderea americanilor in economia Statelor Unite a inregistrat in septembrie cea mai mare scadere din ultimele noua luni, declinul fiind peste asteptarile analistilor, fiind provocat de inrautatirea perspectivelor economie pe fondul razboiului comercial dintre SUA si China, potrivit indicelui calculat…