Stiri pe aceeasi tema

- Rata natalitații din China a ajuns la cel mai scazut nivel din ultimele șase decenii, depașind cu greu numarul deceselor in 2021, in ciuda eforturilor guvernamentale de a preveni o criza demografica, relateaza The Guardian.

- Peste 100.000 de persoane au murit din cauza Covid-19 in Polonia, de la inceputul pandemiei, a anunțat, marți, Guvernul acestei țari. Este inca o zi trista, dar in mod special aceasta zi pentru ca am depașit pragul de 100.000 de decese, a declarat ministrul polonez al Sanatații, Adam Niedzielski, la…

- O persoana a murit arsa de vie, miercuri seara, in Marișel. Incendiul a cuprins casa unui om. Un martor susține ca a incercat sa il ajute pe barbatul cuprins de foc, dar nu a reușit din cauza fumului. „Incendiu la Marișel. O persoana a murit, nu am reușit sa o scot din cauza fumului„, scrie martorul…

- Liderii regiunilor spaniole vor participa prin videoconferinta la aceasta reuniune la care vor fi discutate posibile noi restrictii.Spania a inregistrat vineri circa 33.000 de noi cazuri de COVID-19, estimarile sanitare indicand saptamana trecuta procentul cazurilor cu varianta Omicron la circa 30%…

- Incendiul de la parterul cladirii din Hong Kong a fost semnalat miercuri in jurul pranzului. Focul a izbucnit intr-o camera de serviciu, ceea ce a dus la aprinderea schelelor de bambus, cladirea aflandu-se in renovare, relateaza Reuters și The Guardian . Din cauza lucrarilor, magazinele din World Trade…

- Astfel, potrivit raportului CPJ, 50 de jurnalisti s-ar afla in inchisoare, in China, 26 - in Myanmar, 25 - in Egipt, 23 - in Vietnam si 19 - in Belarus, relateaza Agerpres.Daca se adauga la acest clasament Arabia Saudita, Iranul, Turcia, Rusia, Etiopia si Eritreea, atunci numarul acestora crește alarmant,…

- Ex-premierul Ion Chicu a comentat majorarea preturilor la gazele naturale pentru consumatorii finali, care va fi de circa 11 lei pentru un metru cub. Chicu a declarat ca tara se afla in pragul unei catastrofe umanitare, care ar fi generata de incompetenta guvernarii, in frunte cu presedintele Maia Sandu.

- Caldura extrema va afecta un miliard de oameni daca temperatura la nivel global va crește cu doua grade din cauza schimbarilor climatice, conform unei cercetari recente a Agenției Meteorologice Britanice pentru summit-ul climatic COP26, relateaza The Guardian.