Etiopia: 400.000 de oameni suferă de foamete din cauza confictului din regiunea Tigray Luptele din regiunea Tigray din Etiopia au dus la o foamete care afecteaza acum peste 400.000 de oameni, au anuntat oficialii ONU, conform BBC și News.ro.



În prima sa sedinta publica despre criza, membrii Consiliului de Securitate al ONU au avertizat ca pâna la 33.000 de copii sunt grav subnutriti.



Oficialii au spus ca înca 1,8 milioane de oameni se afla în pragul foametei ca urmare a conflictului ce dureaza de opt luni.



De asemenea, au avertizat asupra viitoarelor ciocniri, în ciuda declaratiilor de încetare a focului.



