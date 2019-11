Etichetele produselor, imposibil de verificat. Producătorii pot spune orice minciună, avertizează specialiştii "Din agricultura se castiga destul de bine la ora actuala, dar unii isi doresc un castig mai rapid. Asta n-o spun cu repros. Si eu as dori un castig mai rapid. Dar din cauza acestei dorinte perturba piata cu declaratii stranii si vor sa induca in eroare consumatorul. Criteriile sunt calitatea si pretul. Degeaba i-as spune unuia sa cumpere din patriotism un castravete romanesc, daca ar fi de doua ori mai scump sau mai prost. Il va cumpara pe cel din Noua Zeelanda", a aratat el. Potrivit acestuia, consumatorii nu au cum sa verifice traseul unui produs si sa se asigure daca este exact ceea… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol si foto: dcnews.ro

