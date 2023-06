Stiri pe aceeasi tema

- Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu și președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, susțin in aceste momente o confeirnța de presa. Precizam ca miercuri, 31 mai, Ursula von der Leyen, impreuna cu Josep Borrell Fontelles, Inaltul reprezentant al Uniunii Europene pentru Afaceri Externe și…

- Aragazurile din bucatarii ar putea sa dispara dupa noua directiva UE Dupa lungi dezbateri și discuții, reprezentanții Consiliului European de la Bruxelles au emis un numar de directive care au ca scop obligarea cetațenilor Uniunii Europene spre o viața mai sustenabila din punct de vedere al consumul…

- Procurorii DIICOT par sa fi facut din tantar armasar in cazul Cristian Dide (FOTO), intrand in jocul activistului civic. Acesta a trimis in 2021 doua colete continand diverse produse pe baza de canepa, pe adresa DIICOT Iasi. Urmarea a fost un dosar penal, in care Dide este acuzat de trafic de droguri.…

- 17,5% din populația adulta globala – mai exact 1 din 6 persoane – va suferi de infertilitate, a dezvaluit un nou raport publicat de Organizația Mondiala a Sanatații, conform interestingengineering.com . Raportul a mai precizat ca prevalența infertilitații a aratat o variație limitata la nivel global.…

- O delegatie a Asociatiei Forta Fermierilor se afla, in aceste zile, la Bruxelles pentru a trage un semnal de alarma in fata Comisiei Europene si Parlamentului European cu privire la situatia grea in care se afla reprezentantii sectorului agroalimentar din Romania, anunta organizatia intr-un comunicat.…

- Ministrul Mediului, Tanczos Barna, considera ca tranziția verde trebuie sa fie echitabila pentru toți cetațenii Uniunii Europene. Acesta spune ca Romania nu a susținut propunerea de directiva de la Bruxelles care ar fi dezavantajat fermierii. „In forma sa inițiala, propunerea de directiva ar fi adus…

- Fraudele de cel puțin 10 milioane de euro din fonduri europene vor fi considerate infracțiuni, cei vinovați fiind pasibili de inchisoare. Este vorba despre un proiect de lege privind completarea Legii nr.241/2005 pentru prevenirea si combaterea evaziunii fiscale. Mai exact, vorbim de transpunerea in…