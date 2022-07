Eticheta ”verde” pentru investiţii în gaz şi energie nucleară: Aviz tacit al statelor UE, eurodeputaţii se pronunţă miercuri Proiectul introducerii in „taxonomia verde” a UE a gazului si energiei nucleare a primit avizul tacit al statelor membre, dar eurodeputatii vor incerca miercuri sa-l blocheze in cadrul votului din plenul Parlamentului European de la Strasbourg, relateaza AFP. Clasificarea ca „durabile” a investitiilor in centrale nucleare sau pe gaz pentru productia de electricitate ar facilita finantarea acestor infrastructuri. Insa recunoasterea contributiei lor la lupta impotriva schimbarii climatice a provocat furia organizatiilor ecologiste care au denuntat o operatiune de „greenwashing”. Initiativa este… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

