Stiri pe aceeasi tema

- Romania, alaturi de Franța, Cehia, Polonia, Slovacia, Ungaria și Slovenia, susține importanța energiei nucleare in mixul energetic actual și viitor al UE, transmite,joi, Ministerul Energiei. Romania,...

- Sapte tari din cadrul Uniunii Europene, inclusiv Romania, au trimis o scrisoare Comisiei Europene prin care evidentiaza rolul important al energiei nucleare, contestat de Germania si Austria, informeaza Agentia France-Presse si cotidianul Le Figaro, informeaza Mediafax. "Este un apel de urgenta…

- Romania se afla pe locul 28 din 99 in topul statelor cu turism sustenabil realizat de Euromonitor International. Suedia se afla pe primul loc, urmata de Finlanda și Austria. Top 10 este completat de Etonia, Norvegia, Slovacia, Islanda, Letonia, Franța și Slovenia. In clasament, Romania…

- Lucrarile de constructii au fost in urcare in ianuarie cu 0,8% in zona euro si cu 0,9% in Uniunea Europeana, comparativ cu luna precedenta, Romania fiind printre state membre UE care au raportat cresteri, arata datele publicate miercuri de Oficiul European de Statistica (Eurostat). In decembrie 2020,…

- "Spre deosebire de tari precum Polonia, Ungaria, Cehia si Slovenia care au dat importanta industriei farmaceutice si au investit in acest sector economic, Romania a regresat si a devenit un simplu importator de vaccinuri si medicamente, ajungand sa produca mai putin de 4% din consumul de medicamente…

- Romania a avut cel mai redus pachet de sprijin pentru combaterea efectelor pandemiei asupra economiei din Europa Centrala si de Est, guvernul alocand fonduri si garantii de circa 4% din PIB, arata o analiza realizata de agentia de rating Moody’s, citata de ZF. Pe locurile urmatoare se afla…

- Guvernul Romaniei a acordat cel mai redus pachet de sprijin pentru economie din Europa Centrala si de Est, in 2020, in contextul pandemiei, arata un raport al agentiei de rating Moody’s, care care analizeaza opt state, respectiv Romania, Bulgaria, Croatia, Slovenia, Slovacia, Polonia, Ungaria si Cehia.

- Uniunea Europeana ar trebui sa trimita vaccinuri impotriva COVID-19 in statele balcanice vecine si sa faca mai mult pentru combaterea coronavirusului in tarile din Parteneriatul Estic, afirma intr-o scrisoare comuna expediata miercuri Comisiei Europene de ministrii de externe din 13 state membre,…