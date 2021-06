Stiri pe aceeasi tema

- Criptomoneda ether „are o șansa mai buna” de a deveni un produs decât bitcoin, afirma profesorul Aswath Damodaran de la Universitatea New York, potrivit CNBC.„Daca viitorul va fi în tranzacțiile blockchain - și ether o sa fie un lubrifiant mai bun al acelor tranzacții…

- Nu exista nicio indoiala ca monedele digitale precum Bitcoin, Ethereum și Dogecoin, alimentate de mania speculațiilor și de figuri cu vizibilitate publica, sunt o sursa de investiții de la zeci de milioane de utilizatori de internet din intreaga lume. CEO-ul Tesla, Elon Musk, proprietarul Dallas Mavericks,…

- Samsung a anunțat ca utilizatorii de blockchain pot acum sa gestioneze și sa tranzacționeze monedele virtuale din portofele terțe direct pe smartphone-urile Samsung Galaxy. Actualizarea faciliteaza accesul și procesarea tranzacțiilor pentru utilizatorii blockchain prin importul activelor virtuale stocate…

- Zilele in care Bitcoin a fost singura opțiune reala pentru investitorii care doresc sa intre pe piața criptomonedelor au trecut de mult. Ethereum, a doua cea mai mare moneda virtuala, a crescut la un nivel record. Ambele iși disputa o piața volatila și dominata de mania speculativa. Ethereum este…

- Ether, moneda virtuala asociata cu blockchain-ul Ethereum, a atins un nivel record de 3.474 de dolari, continuand un raliu de aproape 360% anul acesta, anunța Mediafax. Interesul in criptomonede a explodat in ultimul an pe masura ce Bitcoin-ul a continuat sa creasca intr-un ritm fara precedent,…

- Ether, moneda virtuala asociata cu blockchain-ul Ethereum, a atins un nivel record de 3.474 de dolari, cu o creștere de aproximativ 360% anul acesta. Interesul in criptomonede a explodat in ultimul an pe masura ce Bitcoin-ul a continuat sa creasca intr-un ritm fara precedent.

- Universitatea „Lucian Blaga” (ULB) din Sibiu va fi prima universitate din Romania care va permite plata taxelor pentru admiterea din acest an intr-o moneda virtuala. Criptomoneda in care se vor putea efectua plațile va fi EGLD, dezvoltata de startup-ul sibian Elrond. Decizia ca ULB Sibiu sa admita plata…

- Inainte de a intra in top 100 criptomonede, ORBS s-a remarcat prin faptul ca in numai o saptamana a crescut de opt ori inregistrand o crestere de peste 700%. Cu o zi inainte, Orbs a fost anuntata ca fiind criptomoneda ce avea sa fie ultima achizitie pentru portofelul Moonstake, care ofera…