Stiri pe aceeasi tema

- „Tunarul” Ethan Nwaneri a devenit cel mai tanar jucator din istoria Premier League. La varsta de 15 ani și 181 de zile a debutat in victoria lui Arsenal de pe terenul lui Brentford, scor 3-0. Arsenal și-a asigurat rapid victoria in meciul cu Brentford, 3-0 inca din minutul 49, așa ca Mikel Arteta și-a…

- Fotbalul ofera multe povești fermecatoare și una dintre ele s-a scris in Regatul Unit, marți seara. Nord-irlandezul Christopher Atherton a devenit cel mai tanar jucator profesionist din istoria UK. A debutat la o echipa din prima liga din Irlanda de Nord la 13 ani și 329 de zile și chiar a semnat o…

- Manchester United s-a impus in derby-ul cu Liverpool, 2-1, iar managerul Erik ten Hag nu s-a mai putut abține dupa meci. Dupa doua infrangeri in primele doua etape din Premier League (1-2 cu Brighton și 0-4 cu Brentford), Manchester United a obținut primele puncte, chiar in fața marii rivale, Liverpool.…

- Cristiano Ronaldo (37 de ani) ar urma sa plece de la Manchester United in aceasta vara. Portughezul i-ar fi deranjat cu atitudinea pe șefii de pe Old Trafford la ultimul meci de Premier League, 0-4 cu Brentford. Aceștia s-ar fi hotarat sa il lase sa plece, considerand ca lusitanul este „o influența…

- Manchester United joaca in aceste momente cu Brentford, intr-un meci din etapa a doua din Premier League. La pauza, echipa lui Ten Hag era condusa cu 4-0. Este prima data in istoria Premier League cand Manchester United a primit 4 goluri in prima repriza, la un meci din deplasare. „Diavolii” au bifat…

- Crystal Palace - Arsenal Londra este meciul care deschide sezonul 2022/2023. Partida incepe la ora 22:00, va fi liveTEXT pe GSP.ro și televizata pe Prima Sport 1 (doar in rețeaua RCS) și Digi Sport 1. ...

- Terry Neill, fostul capitan si antrenor al echipei de fotbal Arsenal Londra, a incetat din viata la 80 de ani, a anuntat joi clubul din Premier League, citat de Reuters, potrivit Agerpres. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro ×…

- Atacantul Gabriel Jesus (25 de ani) s-a transferat de la Manchester City la Arsenal Londra dupa cinci ani si jumatate petrecuti sla cetațeni, au anuntat, luni, cele doua cluburi, citate de AFP, potrivit Agerpres. Internaționalul brazilian a semnat „un contract pe termen lung”, a precizat gruparea londoneza…