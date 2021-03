"Eterna Primăvară" s-a instalat la Cercul Militar din Iaşi Vineri, 5 martie 2021, la Cercul Militar din Iasi s-a instalat "Eterna Primavara", sub titlul unei expozitii de pictura cu artisti din Iasi, Onesti si Suceava. Un numar de 22 de expozanti din zona de Nord-Est a Moldovei si-au expus lucrarile pe simezele de la parterul cladirii militarilor din Dealul Copoului, acolo unde comandantul col. Benone Tiron este un mare iubitor de cultura de buna calitate. Cei 22 de artisti admirati la vernisajul expozitional mentionat, de un public numeros, au fost: Mariana Bendou, Mihaela Berari, Madalina Dorofte, Maria Frangopol, Anastasia Garneata, Toader Ignatescu,… Citeste articolul mai departe pe sighet-online.ro…

