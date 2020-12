Stiri pe aceeasi tema

- Incepand cu 28 decembrie incepe ampla operatiune de vaccinare a tuturor cadrelor medicale din Iasi impotriva COVID-19, cu serul realizat de catre Pfizer / BioNTech. Informatia a fost furnizata catre Directia de Sanatate Publica de catre Institutul National de Sanatate Publica in cadrul unei videoconferinte…

- „Primii vaccinați vor fi medicii din spitalele de boli infectioase, fiind primii care au intrat in lupta cu virusul. (...)Populatia generala va fi vaccinata in martie-aprilie, nu grupele de risc. Din primavara pana la inceputul verii sper sa ajungem la o mare parte din populație. (...) Rapelul se va…

- In cadrul ședinței ordinare a Consiliului Local Iași, primarul Mihai Chirica a anunțat ca au fost deja identificate 63 de locații in care ar urma sa funcționeze centrele de vaccinare. Am avut in vedere centrele noastre sociale unde avem o structura organizatorica care ne permite cu ușurința sa facem…

- Numarul focarelor active COVID-19 din judetul Timis a ajuns, miercuri, la 18, dupa ce un nou focar a fost raportat de Directia de Sanatate Publica (DSP), la Spitalul Orasenesc Deta, iar 18 noi cadre medicale din judet au fost depistate cu SARS-CoV-2, potrivit Agerpres. Citește și: Decizia…

- Conform datelor oferite de Directia de Sanatate Publica (DSP) Iasi, in spitalele suport COVID erau ocupate ieri 573 de paturi, dintre care 67 paturi de Terapie Intensiva. Asta inseamna ca, din cele 67, noua sunt ocupate la Spitalul de Boli Infectioase, 18 la Spitalul Mobil Letcani, 16 la Spitalul de…

- Au aparut șapte focare noi de SARS-Co2 in Timiș, iar cinci sunt la Spitalul Județean Timișoara, conform Direcției de Sanatate Publica. In secția de Anestezie și Terapie Intensiva sunt 16 cadre medicale și patru persoane din randul personalului auxiliar infectate, la Neurologie sunt patru pacienți cu…

- "In acest moment, dintre cele 182 de paturi din zona de confirmati pe care le avem, 100 sunt conectate la oxigen, si aceasta conexiune se foloseste in totalitate. Adica 100 de pacienti, care nu sunt in Terapie Intensiva, au nevoie de oxigen tocmai pentru a nu ajunge acolo. Atatea guri de oxigen aveam,…

- Iasul, inchis pentru pacientii COVID 19 din alte judete. Cel putin aceasta era situatia ieri, la ora 18, cand nu mai exista niciun loc liber la "Boli Infectioase" sau la spitalele suport. Nici la confirmati, nici la Terapie Intensiva. Practic, pentru cateva ore cel putin, Iasul a atins punctul critic.…