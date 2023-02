Stiri pe aceeasi tema

- Așa cum s-a intamplat și in runda precedenta, etapa a 12-a a Diviziei A la handbal feminin va fi deschisa, in Seria B, de CSM Bacau. Daca joia trecuta, „CSMeoiacele” au jucat acasa, impotriva Harghitei, astazi, ele se vor deplasa la Galați, pentru confruntarea cu „satelitul” ultimei clasate din Liga…

- Astazi, de la ora 14.00, CSM Bacau va juca in Sala Sporturilor „Narcisa Lecușanu” partida cu Handbal Club Harghita, care va deschide etapa a 11-a a Seriei B din liga secunda Runda a 11-a a Seriei B din cadrul Diviziei A de handbal feminin va avea ca uvertura partida de astazi, dintre CSM Bacau și […]…

- De vineri și pana duminica, Sala Sporturilor „Narcisa Lecușanu” din Bacau va gazdui cel de-al treilea turneu al Seriei de Est din cadrul campionatului Diviziei A2 la volei masculin. Zilnic vor avea cate doua partide, orarul confruntarilor diferind insa in toate cele trei zile. Sa notam ca sambata, Sala…

- Divizionara A de handbal feminin CSM Bacau a fost eliminata din turul 1 al Cupei Romaniei. Așa cum era scontat, tanara echipa bacauana a fost invinsa duminica, pe teren propriu, de penultima clasata din Liga Florilor, CSM Slatina, scorul de 24-42 (11-22) reflectand diferența de valoare dintre cele doua…

- Anul 2022 a insemnat numeroase proiecte administrative. Municipiul Bacau este acum un șantier, datorita investițiilor care se fac la rețeaua de iluminat public, la coridoarele nemotorizate, la demolarea garajelor sau lucrarile la Cinema Orizont, Creșele 9 și 3. La ce sa ne așteptam in anul 2023, discutam…

- Etapa a zecea, penultima a turului Diviziei A1 la volei feminin, programata sambata trecuta, a avut drept cap de afiș derby-ul dintre Volei Alba Blaj și CSM Targoviște. Avand in Bojana Milenkovic principala realizatoare a meciului (20 de puncte), ardelencele antrenate de Stevan Ljubicic s-au impus cu…

- Cu binecuvantarea Inaltpreasfințitului Parinte Ioachim Bacauanul, Arhiepiscop al Romanului și Bacaului, și dragostea parinților care ne-au fost alaturi de-a lungul timpului, incurajandu-ne sa credem ca Satul Meșteșugaresc al Copiilor e un vis care poate și trebuie sa ia ființa spre bucuria și sprijinul…

- Runda a 13-a a Ligii a III-a are ca aperitiv derby-ul bacauan al Seriei 2, dintre Aerostar și FC Dinamo, programat vineri, de la ora 14.00. „Aviatorii” vin dupa splendidul succes in fiefului Metalului Buzau, pe care au detronat-o din postura de lidera, in timp ce FC Dinamo Bacau se prezinta dupa severa…