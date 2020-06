Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Sanatatii, Nelu Tataru, a declarat, luni seara, ca s-a decis amanarea celei de-a patra etape de relaxare, care ar fi urmat sa se aplice din 1 iulie. ”Suntem intr-un moment in care gestionam un numar de cazuri crescut si s-a decis sa amanam cea de-a patra etapa de relaxare”, a spus Tataru.…

- Ziarul Unirea Cea de-a patra etapa de relaxare, AMANATA, din cauza numarului mare de noi infectari cu COVID-19 Ministrul Sanatații, Nelu Tataru, a anunțat ca recomandarile experților sunt de a amana noile masuri de relaxare anunțate pentru 1 iulie, din cauza numarului mare de noi infectari cu COVID-19.…

- Ministrul Sanatații este de parere ca epidemia de coronavirus in Romania se afla pe o panta descenta, motiv pentru care se pot pregati noi masuri de relaxare, incepand cu data de 15 mai. Nelu Tataru a facut precizari privind obligativitatea maștilor de protecție, in acest context.