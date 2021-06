Etapa a treia a programului Rabla pentru electrocasnice începe vineri Etapa a treia a programului Rabla pentru Electrocasnice demareaza vineri, ora 10:00, de cand vor putea fi generate vouchere pentru aparate de aer conditionat, uscatoare de rufe si aspiratoare.



Aceasta etapa va dura pana in data de 1 iulie, ora 23:59, sau pana la epuizarea bugetului, care se ridica la 15 milioane lei.



Valoarea voucherelor este de 400 de lei pentru aparate de aer conditionat, inclusiv aparate de aer conditionat portabile, cu eficienta energetica la racire cel putin A++; 400 lei pentru uscatoare de rufe cu eficienta energetica cel putin A++; 200 de lei pentru

Sursa articol: agerpres.ro

