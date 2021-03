Stiri pe aceeasi tema

- Etapa a treia de vaccinare impotriva COVID-19 incepe luni, 15 martie 2021. Orice cetatean roman se va putea programa in platforma, inclusiv persoanele din grupa de varsta 16-18 ani, insa numai in anumite centre. Peste 1,5 milioane de beneficiari s-au inscris pana acum pe platforma electronica, dintre…

- Coordonatorul campaniein de vaccinare in Romania, Valeriu Gheroghița, a susținut ,marți, o conferința de presa in care a anunțat ca primele persoane care se pot inscrie in etapa III sunt cele care locuiesc in localitațile cu o rata de infectare de 4,5 la mia de locuitori. Este vorba despre noua localitați…

- Alertați de un foarte posibil al treilea val al pandemiei, dar și de introducerea unui pașaport de vaccinare, romanii au supraaglomerat, sambata, platforma de programare pentru vaccinare. Comitetul Național de Coordonare a Activitaților privind Vaccinarea impotriva Covid-19 (CNCAV) a anunțat sambata…

- Platforma https://programare.vaccinare-covid.gov.ro/ este disponibila si poate fi accesata la nivel national in vederea programarii pentru vaccinare anti-COVID, a anuntat, vineri, Serviciul de Telecomunicatii Speciale, relateaza Agerpres. Potrivit sursei citate, s-a incheiat procedura de transferare…

- Teoretic, autoritațile au prevazut pentru programarile la vaccinare, in etapa a 2-a, o platforma online, call center cu numere diferite pentru fiecare județ, precum și posibilitatea de a fi inscris de medicul de familie. Practic insa, nimic nu funcționeaza. ​Platforma online de programare pentru etapa…

- Coordonatorul campaniei de vaccinare, Valeriu Gheorghita, a anuntat ca a doua etapa de vaccinare va incepe in data de 15 ianuarie, iar programarea va putea fi facuta pe platforma, personal, prin medicul de familie, prin serviciile de call-center sau prin directiile de asistenta sociala din cadrul primariilor.…

- Guvernul Florin Cițu are pe ordinea de zi a ședinței programata pentru miercuri, de la ora 13.00, la Palatul Victoria, o Ordonanța de Urgența in domeniul organizarii judiciare: amanarea intrarii in vigoare a legii care prevede formarea completurilor din 3 judecatori la completurile de apel. Decizia…

