Etapa a doua de vaccinare împotriva COVID-19. Cine va fi imunizat Etapa a doua de vaccinare impotriva COVID-19 va incepe in data de 15 ianuarie, a anunțat Valeriu Gheorghița, coordonatorul campaniei de vaccinare din Romania. Campania de vaccinare impotriva COVID-19 in Romania a inceput in data de 27 decembrie 2020, iar pana acum au fost imunizat peste 100.000 de oameni, din domeniul sanitar. Etapa a doua de vaccinare va incepe in data de 15 ianuarie, pentru mai multe categorii de persoane cu risc. Citește și: Biserica Ortodoxa Romana susține campania de vaccinare. Ce vor gasi romanii in biserici Cine va fi imunizat in etapa a doua de vaccinare impotriva COVID-19… Citeste articolul mai departe pe unica.ro…

