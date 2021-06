Potrivit Ministerului Mediului, incepand de la ora 10.00, se vor putea genera vouchere pentru urmatoarele tipuri de electrocasnice: televizoare, laptopuri si tablete. Etapa a doua a programului Rabla pentru electrocasnice se va desfasura pana in 18 iunie. Programul are anul acesta un buget de 75 de milioane de lei, cel mai mare din istoria sa, estimandu-se peste 200.000 de beneficiari. In total, sunt eligibile noua categorii de produse: masini de spalat rufe, masini de spalat vase, aparate frigorifice, uscatoare de rufe, aparate de aer conditionat, televizoare, aspiratoare, laptopuri si tablete.…