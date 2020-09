Stiri pe aceeasi tema

- Liga Profesionista de Fotbal a anunțat programul ultimei runde din play-out. Toate meciurile se vor disputa miercuri, 5 august, de la ora 17:00. Federația Romana de Fotbal a postat un comunicat pe site-ul oficial prin care anunța ca barajul de menținere / promovare in Liga 1 se va juca pe 9 și 12 august,…

- Liga Profesionista de Fotbal a anunțat programul etapelor #10 din play-off și #13 din play-out. Toate partidele pot fi urmarite in format liveTEXT pe GSP.ro și in direct la TV pe Look Plus, Telekom Sport și Digi Sport. Meciul Craiova - CFR Cluj, care poate decide titlul in Liga 1, se joaca luni, 3 august,…

- Avand in vedere situația excepționala creata la nivel mondial din cauza pandemiei, la nivelul Clubului Sportiv Real Bradu s-a luat decizia de a nu mai participa la meciurile de fotbal din aceasta ediție de campionat din mai multe motive care au fost profund analizate in cadrul clubului. ”Pentru a participa…

- Atat meciul dintre Astra și Craiova, din etapa 9 a play-off-ului, cat și partida dintre CFR Cluj și Botoșani nu se vor desfașura la datele stabilite inițial, ca urmare a cazurilor de coronavirus depistate in ultimele zile in randul primelor doua clasate din campionat. Ca urmare, singurul meci din etapa…

- Liga Profesionista de Fotbal a amanat meciurile programate saptamana aceasta ale echipelor Universitatea Craiova, CFR Cluj si Dinamo Bucuresti, dupa testele pozitive la coronavirus inregistrate la aceste cluburi. Astfel, programul va cuprinde un meci din etapa a noua a play-off-ului si trei din etapa…

- Liga Profesionista de Fotbal (LPF) a anuntat, joi, datele la care au fost reprogramate partidele echipei Dinamo, amanate din cauza unui caz de coronavirus, potrivit news.ro.Cele doua meciuri conteaza pentru etapa a treia si etapa a patra a play-out-ului. Citește și: Iohannis: ‘Virusul…

- Liga Profesionista de Fotbal a anunțat programul rundei cu numarul 7 din Liga 1 și datele de desfașurare pentru etapa #9 din play-out. Cel mai interesant duel din Liga 1 care se va juca peste doua saptamani este reprezentat de confruntarea CS Universitatea Craiova - FCSB. In play-out, Mircea Rednic…