- Stadionul “Metaloglobus” din București va fi gazda partidei dintre Metaloglobus și CS Minaur Baia Mare, joc din cadrul etapei a doua din Grupa A din play-out. Va fi in 1 aprilie, un meci de totul sau nimic, singura varianta pentru fotbaliștii baimareni fiind victoria. In caz contrar șansele de a ramane…

- Duminica 26 martie se joaca prima etapa a returului ediției 2022-2023 din Liga a 5-a, zona Campia Turzii. Cele mai importante meciuri din aceasta etapa sunt cele in care joaca cele trei echipe de pe podium, Șoimii Campia Turzii, UST Cornești și Chimia Turda, acestea evoluand toate in deplasare, pe terenul…

- Etapa cu o medie de peste patru goluri pe meci, in acest week-end, al Ligii a 4-a. Partidele din primul eșalon valoric al fotbalului județean s-au disputat dupa scenariul spectacolului, golurile fiind, pana la urma sarea și piperul sportului cu balonul rotund. Performera week-end-ului a fost Știința…

- Azi, la Casa Fotbalului, a avut loc tragerea la sorți pentru a stabili programul play-off-ului și play-out-ului din Liga 2, care vor incepe pe 18 martie. Dupa ce duminica s-au stabilit cele 6 echipe clasate in play-off (CSA Steaua, Poli Iași, Oțelul Galați, Unirea Dej, Gloria Buzau și Dinamo), azi s-a…

- Dinamo Bucuresti, Gloria Buzau si Unirea Dej au confirmat calculele hartiei și s-au calificat in play-off-ul Ligii a 2-a , duminica, in ultima etapa a sezonului regulat. Favorite inaintea startului ultimei runde, Unirea Dej, Gloria Buzau și Dinamo au reușit sa se califice in play-off, cu toate ca niciuna…

- Etapa a 17-a a Ligii a II-a de fotbal a debutat joi, 23 februarie, cu meciul Gloria Buzau – FC Brașov, scor 1-1, iar vineri, 24 februarie, a avut loc partida Unirea Slobozia – CSA Steaua București, rezultat 2-2. Sambata, 25 februarie, au fost programate jocurile: AFK Csikszereda – Progresul Spartac…

- Farul și CS Universitatea se infrunta in ultimul meci din etapa 24 a Ligii 1. Duelul va incepe la ora 20:00, va fi liveTEXT pe GSP.ro și televizat de PrimaSport 1, DigiSport 1 și OrangeSport 1. AICI, rezultatele etapei 24 de campionat LIVE de la ora 20:00 » Farul - Universitatea Craiova AICI, toate…

- Neinvinsa in 2023, cu o victorie si un egal in cele doua partide jucate 3 0 acasa cu Sepsi Sfantu Gheorghe si 0 0 in deplasare cu U Cluj , Rapidul vizeaza victoria cu FC Voluntari, pentru a tine aproape de primele doua clasate. Etapa a 24 a a Ligii 1 incepe astazi, cand se joaca doua partide, iar maine…