- David Popovici (17 ani) este „Torpila Romaniei”, dupa cele doua medalii de aur de la Campionatul Mondial de Natație. Noul campion mondial și-a ales porecla dupa succesul obținut la Budapesta. A decis ca vrea sa fie cunoscut ca „Torpila Romaniei”, supranume care a venit de la unchiul sau. ...

- David Popovici a obtinut aurul la Campionatul Mondial de Natatie de la Budapesta, atat in proba de 100 de metri liber, cat si in cea de 200 de metri liber.Conform normelor in vigoare, Ministerul Sportului ii va acorda cite 56.000 de lei pentru fiecare medalie, ceea ce inseamna 112.000 lei,…

- David Popovici a scris istorie și a cucerit doua medalii de aur la Campionatul Mondial de Natație (in probele de 100 și 200 m liber). Dupa performanțele inregistrate la Budapesta, sportivul in varsta de doar 17 ani va fi recompensat financiar de statul roman.

- David Popovici (17 ani) continua sa scrie istorie la Campionatul Mondial de Natație desfașurat la Budapesta. David Popovici a caștigat semifinala probei de 100 de metri liber, cu un timp de 47:13.00, un record la juniori. Dupa ce a scris istorie in proba de 200 de metri liber, devenind primul campion…

- TVR 1 transmite semifinalele si finala probei de 100 m liber, la Campionatul Mondial de natație de la Budapesta. Semifinalele sunt programate in aceasta seara, de la orele 19:26 si 19:31, ora Romaniei. Marea finala va fi maine (n.r. – miercuri), 22 iunie, tot pe TVR1, cu incepere de la ora 19:20, anunta…

- Dupa ce a luat medalia de aur la proba de 200m liber, David Popovici (17 ani) concureaza din nou, azi, la Campionatul Mondial de Natație, de la Budapesta. David Popovici va concura azi in proba de 100m liber. Seriile incep la ora 10:09, ora Romaniei, iar romanul va lua startul in seria a 10-a, care…

- David Popovici a reușit sa caștige aurul la Campionatul Mondial de Natație de la Budapesta, in proba de 200 de metri liber, reușind sa stabileasca un nou record in istoria sportului romanesc.Tanarul inotator a reușit sa duca țara noastra pe culmile succesului, astfel ca toata presa internaționala a…

- David Popovici s-a calificat in semifinale la 200 m liber, cu primul timp din serii, la Campionatul Mondial de la Budapesta, anunta Federatia Romana de Natatie. La prima sa participare la o editie de Campionat Mondial de inot pentru seniori, David Popovici impresioneaza de la prima cursa. Azi dimineata,…