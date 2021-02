Stiri pe aceeasi tema

- Un soldat ucrainean a fost ucis si alti doi raniti in doua confruntari cu separatistii sprijiniti de Rusia in estul Ucrainei, a anuntat luni armata ucraineana, potrivit AGERPRES. Ucraina se confrunta cu separatistii sustinuti de Rusia in regiunile de est Donetk si Lugansk din 2014, dupa anexarea…

- Armata ucraineana a anunțat vineri ca doi soldați au fost uciși de separatiștii pro-ruși joi, ziua unei vizite a președintelui Volodimir Zelenski la linia frontului din estul țarii cu ambasadorii G7, relateaza AFP.Un soldat a fost ranit mortal de un lunetist lânga Zaitseve, la aproximativ…

- Guvernul ucrainean a interzis orice omologare de vaccinuri impotriva COVID-19 dezvoltate sau produse in Rusia, potrivit unei decizii publicate miercuri seara, citata joi de France Presse. Ideea dezvoltarii vaccinului Sputnik V in Ucraina, care inca nu are un vaccin, este respinsa de autoritatile pro-occidentale…

- Guvernul ucrainean a interzis orice omologare de vaccinuri impotriva COVID-19 dezvoltate sau produse in Rusia, potrivit unei decizii publicate miercuri seara, citata joi de France Presse, potrivit AGERPRES. Ideea dezvoltarii vaccinului Sputnik V in Ucraina, care inca nu are un vaccin, este…

- La 25 ianuarie, Rusia a incasat cea mai dura sentinta in cazul conflictului ruso-georgian, pierzand, dupa 12 ani, in fata Curtii Europene a Drepturilor Omului, procesul intentat de catre Tbilisi. Dupa procesele vizand Transnistria, care au rol de precedent, Rusia pierde procesul cu Georgia si se pregateste…

- Zonele controlate de separatisti in estul Ucrainei au inceput sa vaccineze rezidentii cu vaccinul rusesc anti-COVID-19 Sputnik V, in ciuda interdictiei sale la nivel national, relateaza luni DPA, citata de Agerpres . Printre cei care au fost imunizați se numara lucratori medicali, asistenți sociali…

- Ucraina a anuntat joi ca discuta despre un schimb de prizonieri si despre noi retrageri de trupe cu Kremlinul si separatistii pro-rusi din estul tarii, acuzand in acelasi timp Moscova ca blocheaza procesul de pace, relateaza AFP. "Activitatea Ucrainei" a aratat "ca noi avem tot interesul…

- CHIȘINAU, 30 nov - Sputnik. Trupele ruse de menținere a pacii din regiunea transnistreana și-au dovedit eficiența și nu exista niciun motiv pentru incheierea acestei misiuni pe Nistru, iar indemnurile privind eliminarea misiunii vor duce la creșterea tensiunilor intre cele doua maluri ale Nistrului.…