- Rusia a acuzat marti SUA si NATO de implicare in ''activitati provocatoare'' in apele si spatiul aerian ale Marii Negre, a declarat ministrul apararii rus Serghei Soigu, citat de Interfax, transmite Reuters. Soigu a sustinut ca Ucraina incearca sa destabilizeze situatia din Donbas, unde trupele…

- Fostul șef al trupelor NATO din Europa, generalul Ben Hodges, a declarat intr-un interviu, saptamana trecuta, ca mișcarile pe care le face armata rusa in estul Ucrainei reprezinta o diversiune menita sa ascunda adevarata ținta a Kremlinului. Potrivit fostului general, nu exista in mod real…

- Ministrul ucrainean de externe a declarat joi ca Rusia amenința deschis Ucraina cu distrugerea în contextul îngrijorarilor tot mai mari privind masarea de trupe rusești la granița Ucrainei, relateaza AFP și Barrons.Ministrul de externe Dmitro Kuleba a declarat în timpul unei…

- Statele Unite iau in considerare trimiterea unui efectiv numeros de nave de razboi in Marea Neagra in urmatoarele citeva saptamini, intr-o demonstratie de sustinere a Ucrainei pe fondul prezentei militare crescute a Rusiei la granita de est a Ucrainei, a declarat pentru CNN un oficial al apararii. NATO…

- Separatiștii pro-ruși au desfașurat mai multe trupe langa linia de demarcație definita in acordul de la Minsk din estul Ucrainei. Surse locale au raportat mișcari ale trupelor separatiste in orașul Gorlivka din estul Ucrainei, ignorand prevederile stipulate in acordurile de incetare a focului. …

- Ambasadorul Romaniei in Ucraina a avut o intrevedere cu Dmytro Lubinets, presedintele Comisiei pentru Drepturile Omului, Deocupare si Reintegrarea Teritoriilor Temporar Ocupate din Regiunile Donetk, Luhansk si Republica Autonoma Crimea, Minoritați Nationale si Relatii Interetnice In cadrul intalnirii…

- Uniunea Europeana (UE) sustine ferm Ucraina, da asigurari presedintele Consiliului European Charles Michel cu prilejul unei vizite de doua zile in aceasta fosta republica sovietica aflata din 2014 in conflict cu Rusia, transmite Euronews.