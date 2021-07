Stiri pe aceeasi tema

- Potrivit IPJ Buzau, in noaptea de 05/06 iulie a.c., in timp ce actiona pe raza de competenta, un echipaj de ordine publica din cadrul Politiei municipiului Buzau, a fost sesizat de un buzoian, despre faptul ca doua persoane au incercat sa patrunda intr-un imobil, situat pe o strada din muncipiu. Imediat…

- In finalul de saptamana trecut, polițiștii de frontiera de la Sectorul Poliției de Frontiera Sighetu Marmației au descoperit in apropierea frontierei de stat, pe direcția localitații Lunca la Tisa, mai multe colete care conțineau 1.500 pachete de țigari, in valoare de 17.550 lei. Inspectoratul Teritorial…

- Mai multe focuri de arma au fost trase la frontiera de nord a Romaniei, in incercarea autoritaților de a captura suspecți de contrabanda cu țigari. Urmarirea ca in filme a avut loc luni seara, in apropiere de Sighetu Marmației. Urmarire cu focuri de arma la granița de nord Polițiștii de frontiera au…

- Politistii de frontiera din cadrul I.T.P.F. Sighetu Marmatiei au confiscat in cadrul unei acțiuni desfașurate pe linia prevenirii și combaterii contrabandei cu țigari, in localitatea de frontiera Teceu Mic, cantitatea de 16.450 pachete de tigari de proveniența ucraineana, in valoare de aproximativ 193.000…

- Politistii de frontiera au observat pe direcția localitații Teceu Mic, județul Maramureș, mai multe persoane care transportau, in spate, colete voluminoase de la linia de frontiera spre interiorul țarii. Oamenii legii au acționat pentru reținerea acestora, efectuand somațiile legale prin voce, insa…

- Doi polițiști de frontiera de la Viseu de Sus au fost dați disparuți, luni seara, in Muntii Maramuresului. Ei au fost gasiți dimineața intr-un adapost pe raza localitații Borșa. Luni seara, mai multe echipaje de salvamontisti, voluntari, politisti, jandarmi și angajați ai ISU au pornit in cautarea celor…

- Politistii de frontiera au urmarit in trafic, in judetul Suceava, contrabandisti de tigari care ar fi adus produsele din Ucraina, masinile acestora fiind oprite dupa ce s-au tras focuri de arma si au fost folosite dispozitive anti-pneu. ‘In data de 18 mai, in jurul orei 22,15, la nivelul Serviciului…

- Politistii de frontiera din Botosani au descoperit si confiscat 2.950 de pachete cu tigarete de contrabanda in valoare de peste 41.300 de lei si au retinut un autoturism, in valoare de 30.000 de lei, suspect a fi implicat in activitatea de contrabanda, se arata intr-un comunicat de presa transmis, luni,…