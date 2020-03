“Estul Europei riscă să devină un focar de coronavirus”. The Guardian critică lipsa testării din România și din țările vecine Pe harta Europei, vestul e acum mai afectat de coronavirus decat estul, cu Italia, Spania și Germania in primele cinci țari ca numar de imbolnaviri la nivel mondial. Insa aceasta harta ar putea fi o pacaleala, noteaza The Guardian. In est lipsesc testele pentru COVID-19. Netestați, oamenii nu intra in statistica. Nici in carantina. Asimptomaticii dau boala mai departe și toata zona ar putea deveni un focar.2.689 de cazuri de infecție cu COVID-19 au fost raportate pana acum in Cehia, 1.760 in Romania și 1.717 in Polonia. Insumate, ajung la 6.166, nici 10% din cazurile inregistrate in Italia, 92.472,… Citeste articolul mai departe pe libertatea.ro…

Sursa articol si foto: libertatea.ro

