Estul Chinei, lovit de rafale de vânt aduse de taifunul In-Fa Estul Chinei a fost lovit duminica de rafale de vant aduse de taifunul In-Fa, care a atins zona de uscat in provincia Zhejiang, intr-o perioada in care mare parte din tara incearca sa isi revina dupa pagubele provocate de inundatiile devastatoare din urma cu cateva zile, relateaza AFP. Taifunul In-Fa, care a atins zona de uscat in Zhejiang duminica dupa-amiaza, este insotit de viteze ale vantului de pana la 38 de metri pe secunda in zona sa centrala, conform sediului provincial pentru controlul inundatiilor. Traficul aerian, feroviar si maritim a fost intrerupt pe o portiune a coastei de est inainte… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol si foto: agerpres.ro

