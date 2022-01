Estonia vrea să livreze Ucrainei obuziere și rachete Javelin Sprijinul pentru Ucraina poate lua forma exercițiilor cu forțele sale armate, consiliere sau chiar livrari de arme. Estonia, care se teme de obiectivele vecinului sau rus, intenționeaza sa faca acest lucru. Manevrand trupe in jurul Ucrainei pentru a da impresia ca planifica o ofensiva, Rusia a obținut ceea ce a cautat probabil de la inceput, […] The post Estonia vrea sa livreze Ucrainei obuziere și rachete Javelin first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

