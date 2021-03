Stiri pe aceeasi tema

- Consilierul prezidențiale pe domeniul Sanatații, Ala Nemerenco, e de parerea ca in R. Moldova trebuie introdus un lockdown pentru a opri virusul și a face fața crizei sanitare susține intr-o postare pe o rețea de socializare, Nemerenco care face o paralela intre situația din R. Moldova și cea din…

- Strazile din Tallinn au fost pustii joi, deoarece au fost introduse restricții mai dure din cauza COVID-19. Acestea au intrat in vigoare pe marginea raspandirii rapide a coronavirusului in Estonia. Potrivit autoritaților, primblarile in aer liber sunt permise pentru cel mult doua persoane…

- Primul ministru Estoniei, Kaja Kallas a anunțat despre decizia guvernului de a introduce in țara, incepind cu 11 martie, un regim strict de carantina, din cauza raspindirii tulpinii britanice a coronavirusului. Despre acest lucru a anunțat Interfax. Ea a evaluat situația epidemiologica privind noile…

- BUCUREȘTI, 4 mart – Sputnik. Un tanar, angajat al departamentului de salvare, a decedat in Estonia dupa ce a fost vaccinat impotriva coronavirusului, a anunțat miercuri șeful biroului pentru siguranța a departamentului medicamentelor, Maya Uuskyula. livenews.mdIncepe prigoana impotriva celor…

- In total, 16 mineri au fost salvati in urma incidentului care a avut loc miercuri seara, in districtul Parigi Moutong.''Printre cei gasiti decedati se aflau un sot si sotia acestuia'', a declarat Haris Supriadi, seful agentiei locale de cautare si salvare.Din primele informații, se pare ca incidentul…

- Dupa ce Pandemia de COVID-19 a inchis toate scenele, teatrele și cultura, in genere, miercuri, 17 februarie, vicepreședintele UDMR al Consiliului Județean Mureș, Kovacs Mihaly Levente, a anunțat pe pagina sa de Facebook ca a avut intrevederi oficiale cu fruntașii instituțiilor culturale subordonate…

- Pandemia si restrictiile la nivel national au lasat urme adanci in sufletele membrilor unei familii din Texas, SUA. Copilul de 12 ani a decis sa isi puna capat zilelor, deoarece lockdown-ul l-a facut sa se simta ''singur si trist''.

- Jüri Ratas și-a dat demisia miercuri din funcția de prim-ministru al Estoniei precum și din cea de lider al Partidului de Centru pe fondul acuzațiilor de corupție formulate la adresa formațiunii sale, anunța Politico.Decizia acestuia vine dupa ce Parchetul General al Estoniei a anunțat…