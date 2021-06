Stiri pe aceeasi tema

- Parlamentarii din Estonia au votat miercuri in favoarea interzicerii fermelor de animale crescute pentru blanuri si le-au cerut producatorilor din acest domeniu sa isi inchida unitatile de productie pana la sfarsitul anului 2025, informeaza DPA. Cincizeci si cinci de parlamentari estonieni…

- Romania is reopening to travellers who have received the COVID-19 vaccine and a number of other destinations are choosing to drop border restrictions for travellers who’ve been fully vaccinated or ease them significantly, according to CNN travel. Destinations such as Belize, Cyprus, Ecuador and the…

- Urșii devin tot mai periculoși pe masura ce vremea da semne de incalzire. Infometați de peste iarna, ies din barlog și ataca gopsodarii și ferme de animale. In urma lor ramane prapad.

- Budget Direct, o companie australiana de asigurari, afirma ca a folosit datele de localizare pentru a determina cate postari despre caini, respectiv pisici, au fost facute in fiecare parte a lumii. Compania a inventariat fiecare postare de pe Instagram etichetata #ilovedogs, #dogloversclub ori #doglovers…

- In urma unei investigații care s-a intins pe mai multe luni, Organizația Mondiala a Sanatații a concluzionat ca fermele de animale salbatice din China sunt cea mai probabila sursa a pandemiei de COVID-19,...

- Margarita del Val, celebrul virusolog din Spania, a vorbit despre vaccinul AstraZeneca și presupusele cazuri de tromboza. Agenția Europeana a Medicamentului (EMA) susține ca nu exista dovezi care sa stabileasca faptul ca vaccinul respectiv este cauza episoadelor raportate și a recomandat continuarea…

- Cele trei state baltice - Lituania, Letonia si Estonia - au cerut miercuri Comisiei Europene ca sistemul de alocare a vaccinurilor anti-COVID-19 sa fie bazat pe necesitatile tarilor, nu pe dimensiunea populatiei lor, transmite AFP, potrivit AGERPRES. Ministrii sanatatii din Lituania, Letonia…