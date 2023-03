Estonia va acorda subvenții pentru energie în valoare de 125 de milioane de euro Dupa ce a platit subvenții in valoare de 55 de milioane de euro intre octombrie și decembrie pentru a contribui la acoperirea facturilor de energie electrica in creștere, statul estonian se așteapta sa plateasca inca 70 de milioane de euro intre ianuarie și martie. Deși prețurile la gaz au inceput sa scada, costul total al subvențiilor pentru energie in timpul sezonului de incalzire din acest an se estimeaza ca se va ridica la 125 de milioane de euro, anunța news.err.ee. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

