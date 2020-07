Estonia trimite Ucrainei pistoale pentru lupta împotriva rebelilor pro-ruşi Estonia a trimis marti Ucrainei 2400 de pistoale Makarov, destinate armatei, pentru lupta impotriva rebelilor pro-rusi, informeaza dpa. 'Agresiunea continua a Rusiei in Crimeea si in estul Ucrainei este inacceptabila si are un impact mai larg asupra securitatii intregii Europe', a comunicat ministrul estonian al apararii, Juri Luik. 'Prin acest transport ne sprijinim aliatul aflat in razboi de sase ani', a sustinut el, adaugand ca 'trebuie restabilite suveranitatea si integritatea teritoriala' ale Ucrainei. Pistoalele semiautomate Makarov, model sovietic, sunt o arma standard… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol si foto: agerpres.ro

