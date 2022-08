Guvernul Estoniei a aprobat, joi, un alt pachet de ajutor militar pentru Ucraina, inclusiv mortiere si arme antitanc, transmite Ukrinform. In plus, Estonia va sprijini instruirea soldatilor ucraineni in Marea Britanie si va trimite un spital de campanie in Ucraina, in cooperare cu Germania, a anuntat Ministerul Apararii din Estonia. „Luptele din Ucraina continua sa […] The post Estonia trimite arme in Ucraina si ajuta la instruirea fortelor armate appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro .