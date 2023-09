Stiri pe aceeasi tema

- Cele trei state baltice - Estonia, Letonia si Lituania - si-au inchis granitele pentru vehiculele inmatriculate in Rusia, potrivit unei declaratii a guvernului eston, emisa miercuri si citata de dpa.

- Presedintele Klaus Iohannis va gazdui, miercuri, la Palatul Cotroceni, cea de-a VIII-a editie a Summitului Initiativei celor Trei Mari (I3M). La acest summit vor fi prezenti reprezentanti din toate cele 12 state participante la Initiativa – Austria, Bulgaria, Croatia, Cehia, Estonia, Ungaria, Letonia,…

- Operatorii sistemelor de electricitate ale celor trei state baltice (Lituania, Letonia si Estonia) au convenit deconectarea retelelor lor electrice de Rusia si Belarus si sincronizarea acestora cu sistemele vest-europene incepand din februarie 2025, a anuntat miercuri operatorul lituanian Litgrid, potrivit…

- Razboi in Ucraina, ziua 527. Lituania, Letonia si Estonia, state membre ale Aliantei Nord-Atlantice si ale Uniunii Europene, au anuntat, joi, intentiile de a se deconecta de la reteaua de electricitate controlata de Rusia si de a se racorda la sistemul en

- Delegația Poliției Naționale din Republica Moldova, condusa de șeful Viorel Cernauțeanu, impreuna cu conducatorii autoritaților de aplicare a legii din Estonia, Letonia, Lituania și Ucraina au semnat astazi la Vilnius un acord de colaborare interinstituționala. Documentul are drept scop consolidarea…

- Șefii serviciilor secrete din Ucraina susțin ca rușii au inceput evacuarile masive ale personalului de la centrala nucleara Zaporojie. De partea cealalta, Rusia arata ca nu se intampla nimic neobișnuit, dar cu toate acestea toate serviciile secrete din occident sunt in alerta. Spre exemplu, SUA au trimis…

- Din cauza evenimentelor din Rusia, autoritațile letone au decis sa nu elibereze vize pentru cetațenii ruși, in special vize umanitare. Președintele ales al Letoniei, Edgars Rinkevics, a scris despre acest lucru pe Twitter. “Letonia nu va elibera vize umanitare și alte vize in legatura cu evenimentele…