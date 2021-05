Estonia interzice intrarea în spațiul aerian pentru cursele aviatice din Belarus Estonia a decis sa interzica avioanele din Belarus sau cele care decoleaza din aceasta țara pentru a ateriza pe teritoriul eston, decola de pe acesta sau zboara in spațiul aerian eston, dupa ce un jurnalist de 26 de ani a fost arestat la Minsk. “Guvernul a decis sa interzica avioanele din Belarus sau cele care decoleaza din țara pentru a ateriza pe teritoriul eston, decoleaza de pe acesta sau zboara in spațiul aerian eston”, a spus guvernul intr-un comunicat, potrivit AFP. Liderii UE au decis a doua zi dupa eveniment sa interzica spațiul lor aerian și aeroporturile pentru avioanele din Belarus… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

