Estonia interzice avioanelor din Belarus să treacă prin spațiul său aerian Joi, Estonia a declarat interzis spațiul sau aerian pentru cursele aviatice din Belarus dupa arestarea la Minsk a unui jurnalist de opoziție în exil care se afla la bordul unui avion de linie deturnat de autoritațile din Belarus, potrivit AFP.



"Guvernul a decis sa interzica avioanele din Belarus sau cele care decoleaza din țara pentru a ateriza pe teritoriul eston, decoleaza de pe acesta sau zboara în spațiul aerian eston", a spus guvernul într-un comunicat.



Belarusul a stârnit indignarea internaționala prin redirecționarea unui zbor Ryanair

- Furnizorul de servicii de email Proton Technologies AG a spus joi ca amenințarea cu bomba invocata de autoritațile din Belarus pentru a deturna duminica avionul în care se afla jurnalistul Roman Protasevici a fost trimisa dupa ce aeronava fusese deviata de la traseul ei, transmite Reuters.”Nu…

- Companii aeriene europene și nu numai au reacționat la deturnarea de catre regimul Lukașenko a unui zbor pentru arestarea unui disident politic - companii precum Air France și Lufthansa au anunțat ca avioanele lor nu vor mai trece prin spațiul aerian al Belarusului, relateaza Reuters.

- Liderii europeni amenința ca vor limita traficul aerian deasupra Belarusului și iau in calcul și restricționarea transportului terestru, dupa ce avionul Ryan Air in care se afla Roman Protasevici a fost deturnat duminica spre Minsk, unde jurnalistul a fost arestat, scrie Reuters. Unele companii au inceput…