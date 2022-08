Stiri pe aceeasi tema

- Liderii mai multor state, printre care Estonia, Letonia, Finlanda și Polonia, fac apel la țarile membre UE sa nu mai acorde vize turistice pentru cetațenii ruși, susținand ca aceștia nu ar trebui sa se bucure de privilegiile liberei circulații, in timp ce țara lor poarta un razboi sangeros in Ucraina.…

- Tarile baltice Estonia, Letonia si Lituania, impreuna cu Romania si Polonia, au cerut UE sa faca mai mult pentru a combate reinterpretarile rusesti si distorsiunile istoriei.Intr-o scrisoare comuna publicata vineri, cele cinci tari est-europene au cerut, de asemenea, institutiilor UE sa isi asume un…

- Rusia face planuri pentru a anexa mai multe parti ale Ucrainei, dupa scenariul pe care l-a folosit la anexarea Crimeei in 2014, relateaza CNN, citand afirmatii ale purtatorului de cuvant al Consiliului National de Securitate, John Kirby.

- Rusia intentioneaza sa impuna conditii mai dure Ucrainei in cazul in care sunt reluate negocierile de pace, a afirmat un consilier al presedintelui rus Vladimir Putin, relateaza dpa. Iuri Usakov a afirmat ca au fost obtinute rezultate concrete in cursul discutiilor care au avut loc in martie in Turcia,…

- Parlamentarii ruși au dat marți primul vot de aprobare a doua proiecte de lege care ar autoriza guvernul sa oblige companiile sa furnizeze armatei bunuri, iar angajați din unele sectoare sa fie obligați sa lucreze ore suplimentare pentru a sprijini invadarea Ucrainei de catre Rusia, potrivit Reuters.

- Preocuparea cu privire la dependenta de Rusia pentru orice forma de energie a crescut in toata Europa din cauza reducerii livrarilor de gaze rusesti catre unele tari, in urma invadarii Ucrainei de catre Moscova. Statele baltice sunt ingrijorate pentru ca Lituania a intrat in conflict cu Rusia pentru…

- Guvernul Finlandei intentioneaza sa amendeze legislatia de frontiera pentru a permite construirea de bariere la frontiera de est cu Rusia, o masura pentru a consolida pregatirea impotriva amenintarilor hibride pe fondul invaziei Ucrainei de catre Rusia, informeaza joi Reuters.

- Jumatate dintre germani cred ca cancelarul german ar putea face mai mult pentru a ajuta Ucraina. „De ce guvernul lui Olaf Scholz a fost atat de ezitant?”, se intreaba publicația SPIEGEL intr-un material amplu, pe care il redam mai jos. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește…