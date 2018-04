Estonia: Închisoare pentru doi spioni în serviciul Rusiei Serviciul estonian de securitate interna (KaPo) a anuntat joi in raportul sau anual ca doi spioni care actionau pentru Rusia au fost inchisi, relateaza AFP.



"Suspectat de conspiratie cu un stat strain" si ca "a lucrat pentru GRU (serviciul rus de informatii militare) pentru a strange informatii asupra activelor esentiale pentru securitatea nationala si afacerile statului", Ilia Tikhanovski a fost arestat la 10 decembrie, potrivit raportului KaPo.



Cetatean eston, lucrand in domeniul informatic, el a fost condamnat la 3 aprilie la patru ani de inchisoare.



