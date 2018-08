Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul spaniol al Apararii a anuntat marti ca a deschis o ancheta asupra tirului "accidental" cu racheta al unuia dintre avioanele sale de vanatoare deasupra Estoniei, in timpul unei misiuni de antrenament, relateaza AFP, citata de Agerpres.

- Ministerul spaniol al Apararii a anuntat marti ca a deschis o ancheta asupra tirului "accidental" cu racheta al unuia dintre avioanele sale de vanatoare deasupra Estoniei, in timpul unei misiuni de antrenament, relateaza AFP."Un Eurofighter spaniol din Lituania a tras accidental o racheta,…

