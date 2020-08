Estonia a solicitat luni o discutie, cat mai curand posibil, cu privire la situatia din Belarus in cadrul Consiliului de Securitate al ONU, din cauza unei ''potentiale amenintari'' la adresa securitatii internationale, relateaza AFP. Estonia, membra UE si NATO, este in prezent unul dintre cei zece membri nepermanenti ai Consiliului de Securitate al ONU si se afla in apropiere de Belarus. ''Din cauza crizei politice in Belarus si a potentialei amenintari la adresa pacii si securitatii internationale, Estonia va propune o discutie privind situatia din Belarus in cadrul Consiliului…