Estonia cere comunității internaționale să ofere mai mult sprijin pentru Ucraina Parlamentul eston a cerut miercuri un sprijin mai ferm pentru Ucraina in apararea sa impotriva Rusiei si a sustinut Kievul in eforturile sale de a interzice participarea sportivilor rusi si belarusi la competitiile internationale si la Jocurile Olimpice, informeaza dpa, citat de Agerpres.

