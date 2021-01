Stiri pe aceeasi tema

- Noul guvern al Estoniei a fost investit marti, iar Kaja Kallas a devenit oficial prima femeie-premier din aceasta tara, dupa ce guvernul precedent a demisionat din cauza unui scandal legat de coruptie, informeaza dpa. Kaja Kallas si noul sau cabinet de ministri au primit votul parlamentului…

- O femeie, Kaja Kallas, in varsta de 43 de ani, a fost desemnata - pentru prima oara - sa formeze un guvern in Estonia, in urma demisiei lui Juri Ratas, relateaza Euronews. Juri Ratas a demisionat miercuri, in urma deschiderii unei anchete de coruptie impotriva formatiunii sale, Partidului…

- Jüri Ratas și-a dat demisia miercuri din funcția de prim-ministru al Estoniei precum și din cea de lider al Partidului de Centru pe fondul acuzațiilor de corupție formulate la adresa formațiunii sale, anunța Politico.Decizia acestuia vine dupa ce Parchetul General al Estoniei a anunțat…

- Cu o zi inaintea anunțului Premierului, patru persoane au fost arestate. Printre acestea se afla secretarul general a Partidului de Centru, un consilier al ministrului Finantelor si un dezvoltator imobiliar care a facut donatii formațiunii, aflata la randul sau sub suspiciune ca entitate juridica.Ancheta…

- Premierul Estoniei, Juri Ratas, si-a anuntat miercuri demisia in legatura cu acuzatii de coruptie aduse Partidului de Centru, formatiunea sa politica, transmite dpa, citata de Agerpres. Ratas a explicat ca vrea sa isi asume responsabilitatea politica si sa permita clarificarea acuzatiilor. Autoritatile…

