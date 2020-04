Estimări SUMBRE pentru Canada - COVID-19 ar putea face între 11.000 şi 22.000 de victime Noul coronavirus ar putea ucide intre 11.000 si 22.000 de persoane in Canada pana la sfarsitul pandemiei, potrivit celor mai probabile doua scenarii publicate joi de autoritatile sanitare canadiene, transmite AFP, citata de Agerpres. De asemenea, Ottawa estimeaza intre 934.000 si circa 1,9 milioane de cazuri de COVID-19 pana la sfarsitul crizei, daca masurile stricte sunt mentinute in lunile urmatoare, potrivit estimarilor divulgate pentru prima data la nivel federal.



