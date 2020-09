Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul rus al energiei, Alexander Novak, a anticipat o redresare modesta a prețului petrolului in 2021, pe baza unei cererii reduse și a modificarilor induse de pandemie in comportamentul companiilor și al oamenilor, relateaza CNBC. „Prognoza mea pentru 2021 este puțin mai modesta decat cea a…

- Prețul petrolului va ramane jos cel puțin pana la sfarșitul anului. OPEC inrautateste estimarile privind cererea de titei in 2020 Cererea globala de petrol va scadea mai accentuat anul acesta decat s-a previzionat anterior, din cauza pandemiei, si exista incertitudini privind redresarea de anul viitor,…

- Pretul petrolului Brent a urcat cu 1,6-, la 45,13 dolari pe baril. Cotatia petrolului american West Texas Intermediate a avansat cu 1,1-, la 42,14 dolari pe baril. Ambele contracte au crescut pe parcursul sedintei de tranzactionare cu peste 4-. Stocurile de petrol din SUA au scazut cu 7,4 milioane de…

- Pretul la titei a scazut luni, din cauza temerilor ca redresarea cererii de combustibil ar putea fi afectata de cresterea numarului de noi cazuri de COVID-19 pe plan global, transmite Reuters potrivit Agerpres. La bursa New York Mercantile Exchange (Nymex), cotatia barilului de petrol 'light sweet…

- Țarile producatoare de petrol, intre care și Rusia, au convenit relaxarea reducerilor de productie, pe masura ce economiile iși revin dupa pandemie OPEC si aliatii sai, intre care Rusia, au convenit sa relaxeze masurile de reducere a productiei de petrol, incepand cu luna august, in conditiile in care…

- OPEC si aliatii sai, intre care Rusia, au convenit miercuri sa relaxeze masurile de reducere a productiei de petrol, incepand cu luna august, in conditiile in care economia globala incepe sa isi revina usor dupa pandemia de coronavirus, dar au avertizat ca un al doilea val al epidemiei poate complica…

- Preturile petrolului au crescut miercuri cu 2%, sustinute de scaderea puternica a stocurilor de titei din Statele Unite, dar cresterile au fost limitate de anuntul OPEC. Pretul petrolului Brent a inchis in urcare cu 2,1%, la 43,79 dolari pe baril, iar cotatia petrolului american WTI a avansat cu 2,3%,…

- Petrolul a scazut joi sub 40 de dolari barilul, dupa o reducere cu peste 5% in sesiunea anterioara, intrucat stocurile de petrol din SUA sunt la un nivel record, iar o creștere a cazurilor de coronavirus pun sub semnul intrebarii recuperarea cererii de combustibil, anunța Reuters.Petrolul…