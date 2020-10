Stiri pe aceeasi tema

- O substanța creata in Coreea de Sud care este eficienta in tratarea pacienților cu coronavirus ar putea sa fie testata și in Romania. Conform companiei farmaceutice Celltrion, substanța s-a dovedit a fi eficienta, mai multe studii clinice care sa-i dovedeasca siguranța urmand sa fie facute in Statele…

- Sute de spitale au comunicațiile taiate din cauza problemelor create de hacker in perioada de pandemie. In aceasta situație de criza, toate intervențiile chirurgicale programate au fost amanate, iar dispecerii au probleme in direcționarea ambulanțelor la cazurile urgente. Atacul a fost unul de tipul…

- Fotbalul mondial va inregistra pierderi financiare de 14 miliarde dolari in urma pandemiei COVID-19 conform estimarilor Federației Internaționale de Fotbal (FIFA), care a primit cereri de ajutor din partea a 150 de asociații de fotbal din lume. Comisarul european Olli Rehn, responsabil cu cererile de…

- Bilantul pandemiei de coronavirus a atins un nou prag in Statele Unite depasind 200.000 de morti, potrivit datelor furnizate de site-ul worldometers.com.Astfel, de la inceputul pandemiei pana miercuri, in Statele Unite ale Americii au decedat din cauza coronavirusului 200.197 de persoane.Acest ”bilanț…

- Compania germana Daimler AG o ia pe urmele Wolksvagen,care a platit 2,8 miliarde de dolari pentru falsificarea testelor de emisii.Astfel, Daimler AG este obligata sa plateasca 1,5 miliarde de dolari, pentru caa folosit un software care a alterat testele de emisii pentru mașinile vandutein Statele Unite,…

- De la debutul pandemiei de coronavirus in total au fost inregistrate aproape 29 de milioane de imbolnaviri și aproximativ 925 000 de decese. Din totalul celor care au contactat infecția, mai mult de 20 de milioane de pacienți au fost declarați vindecați. Situația cea mai grava este acum in Statele Unite…

- Viitorul vaccin anti-COVID-19 dezvoltat de Sanofi și GlaxoSmithKline (GSK) va costa mai puțin de zece euro, conform declarațiilor președintelui Sanofi Franța, Olivier Bogillot, scrie Reuters. Olivier Bogillot a subliniat ca prețul nu este stabilit in totalitate, fiind inca in evaluare in ceea ce privește…

- Statele Unite ale Americii (SUA) au impus luni veto asupra unei rezolutii a Organizatiei Natiunilor Unite (ONU) privind urmarirea penala, reabilitarea si reintegrarea de combatanti teroristi straini, pe motiv ca acest text nu abordeaza problema repatrierii, informeaza marti dpa. Ceilalti…