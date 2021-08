Estimări meteo. Ce vreme ne aşteaptă în următoarele patru săptămâni Administrația Naționala de Meteorologie a emis estimari meteo pentru urmatoarele patru saptamani. Potrivit ANM, in intervalul 23 august – 20 septembrie, vremea va fi normala pentru perioada respectiva, insa cu ploi mai ales in regiunile sudice, sud-estice și in jumatatea nordica a țarii. Precipitații insemnate cantitativ vor fi și la munte, dupa 6 septembrie. Saptamana […] Source Citeste articolul mai departe pe emaramures.ro…

Sursa articol si foto: emaramures.ro

