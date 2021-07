Estimări. La jumătatea lunii septembrie România ar putea avea peste 1.500 de cazuri de COVID pe zi Valeriu Gheorghița, coordonatorul campaniei naționale de vaccinare, susține ca la jumatatea lunii septembrie Romania ar putea avea peste 1.500 de cazuri de Covid-19 pe zi. „In ultimele doua saptamani se constata o ușoara creștere a mediei cazurilor pe fiecare saptamana. Practic daca ne uitam in ultimele doua saptamani, pe grupe de varsta, constatam ca sub 40 de ani exista o creștere importanta, chiar de circa 120%, a numarului de cazuri. Exista categoric un trend ascendent la nivel național, chiar daca in valoare absoluta e vorba de un numar mic de cazuri”, a spus Gheorghița. „Pe langa aceasta… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

