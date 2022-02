Rusia are pregatita aproximativ 70% din puterea de lupta despre care se crede ca ar avea nevoie pentru o invazie la scara larga a Ucrainei și trimite mai multe grupe tactice de batalion la granița cu vecina sa, au declarat sambata doi oficiali americani, relateaza Reuters. In ultimele doua saptamani, numarul de grupe tactice de batalion (BTG) din regiunea de frontiera a crescut la 83 de la 60 de vineri, iar alte 14 sunt in tranzit, au declarat oficialii pentru Reuters sub condiția pastrarii anonimatului din cauza sensibilitații informațiilor. In ceea ce privește momentul unei invazii, este…