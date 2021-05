Esticii au curajul să-l înfrunte pe Putin. Occidentul tremură Așadar, luna trecuta, oficialii cehi au expluzat 18 diplomați ruși dupa ce au legat serviciile de informații militare ruse(GRU) de explozia de la un depozit de munitii din 2014 care a ucis doi cetațeni cehi. La randul ei, Bulgaria și-a dezvaluit o ancheta in legatura cu patru deflagrații izbitor de similare in ultimul deceniu – și și-a […] The post Esticii au curajul sa-l infrunte pe Putin. Occidentul tremura first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

