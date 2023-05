Stiri pe aceeasi tema

- Parlamentarii din Montana au adoptat un proiect de lege care interzice magazinelor de aplicații mobile sa ofere TikTok spre descarcare utilizatorilor, noteaza Reuters. Proiectul de lege merge acum catre guvernatorul statului Montana, Greg Gianforte, pentru a fi semnat.Atat TikTok, cat și Apple și…

- Apple a castigat recursul impotriva deciziei autoritatii britanice de reglementare antitrust de a lansa o investigatie asupra browserului sau mobil si a serviciilor sale de jocuri in cloud, a decis vineri Tribunalul de Apel pentru Concurenta (CAT), transmite Reuters.Autoritatea de reglementare pentru…

- ”Momentul iPhone al AI a inceput”, a spus Huang in discursul virtual de la GTC, conferinta anuala a companiei pentru dezvoltatorii de software, referindu-se la modul in care smartphone-ul Apple a stabilit un nou standard pentru dispozitivele portabile. Huang a spus ca Nvidia lucreaza si cu Microsoft…

- Honor Magic Vs a fost lansat pentru prima data in China in noiembrie. Acum, compania aduce dispozitivul pe o serie de piete din strainatate, inclusiv Marea Britanie, Germania si tari din America Latina. Acesta marcheaza ambitia companiei chineze de a se extinde in cea mai recenta tehnologie de smartphone…

- „Noi nu vorbim aici despre interese de razboi. Noi vorbim aici despre interese comerciale ale marilor companii americane din domeniul cerealelor. Punct! Facebook este o companie americana, una dintre cele cinci mari companii americane care, practic, conduc lumea astazi. Facebook, Google, Apple, Amazon…

- The European Commission on Thursday launched a consultation on the future of Europe‘s telecoms sector, starting a process that could lead to requiring Alphabet’s Google, Apple, Meta Platform and Netflix to pay some network costs, according to Reuters. For more than two decades Deutsche Telekom, Orange,…

- La nivelul sectorului comertului cu amanuntul exista o tendinta mai mare de migrare catre serviciile de publicitate oferite de Amazon, care are efecte majore pe Madison Avenue si Wall Street. Ofertele de publicitate crescute ale Amazon pentru milioanele de marci care vand pe site, impreuna cu capacitatile…

- Dell a anuntat luni planuri de a concedia 5- din forta de munca, sau aproximativ 6.650 de angajati, potrivit unui document depus la Comisia americana pentru bursa si valori mobiliare (SEC), transmite CNBC. Reducerile de personal de la Dell survin in timp ce cererea de PC-uri si laptop-uri a incetinit…