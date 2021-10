Esti pasionat de masini clasice? Cum sa aduci la viata un astfel de autoturism in garajul tau

Desi pare un hobby potrivit pentru occidentali, nici romanii nu se lasa mai prejos. Intr-adevar, pare mai putin probabil ca acestia sa se apuce de reconditionat masini vechi apartinand unor branduri celebre, totusi, din ce in ce mai multi isi doresc sa readuca la viata vechile autoturisme autohtone, care au facut istorie in perioada comunista si de care sunt legati prin numeroase amintiri placute. Pentru a pune in practica un astfel de proiect complex, trebuie obligatoriu sa ai cateva cunostinte tehnice si talent, insa cu ajutorul Internetului poti sa afli diferite sfaturi utile, poti sa urmaresti…